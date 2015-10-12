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جنايات الأقصر تؤجل محاكمة 48 متهمًا في أحداث «الضبعية»

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جنايات الأقصر تؤجل محاكمة 48 متهمًا في أحداث «الضبعية» جنايات الأقصر تؤجل محاكمة 48 متهمًا في أحداث «الضبعية»

أجلت محكمة جنايات الأقصر، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد أحمد سلطان محاكمة 48 متهمًا في الأحداث الطائفية التي شهدها نجع حسان بقرية الضبعية غرب الأقصر في شهر يوليو من العام قبل الماضي لـ3 ديسمبر لسماع شهود النفي.

كانت منطقة نجع حسان بقرية الضبعية في غرب الأقصر، شهدت في شهر يوليو من عام 2013 أحداث عنف طائفي إثر مقتل مسلم على يد مسيحيين، حيث أسفرت الاشتباكات عن حرق وإتلاف 23 منزلاً ومقتل حسان حسني صدقي سالم، 54 سنة، وأربعة آخرين هم روماني نصحي 42 سنة وإميل نسيم 40 سنة ومحارب نصحي 40 سنة وراسم تادرس 53 سنة بجانب إصابة 3 آخرين من سكان المنطقة.

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