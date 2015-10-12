الملك سلمان: لن نسمح لأيادٍ خفية بالعبث بدور المملكة

شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جلسة مجلس الوزراء السعودي التي رأسها الاثنين في الرياض، على أن التصريحات غير المسؤولة والهادفة إلى الاستغلال السياسي لحادثة منى وإحداث الفرقة والانقسام في العالم الإسلامي لن تؤثر على دور المملكة وواجبها الكبير ومسؤولياتها العظيمة في خدمة ضيوف الرحمن، وحرصها الدائم على لمّ الشمل العربي والإسلامي.

> وأكد الملك سلمان أن المملكة لن تسمح لأي أيادٍ خفية بأن تعبث بذلك، مشيراً إلى أن المملكة نذرت نفسها وإمكاناتها وما أوتيت من جهد، قيادةً وحكومة وشعبا، لراحة ضيوف الرحمن والسهر على أمنهم وسلامتهم.

> وجاء في البيان الرسمي لجلسة مجلس الوزراء السعودي، ما يلي:

> “رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين, في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

> وفي بداية الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة وكل من تقدم بالعزاء للمملكة في ضحايا حادث تدافع الحجاج بمنى، سائلاً الله سبحانه وتعالى لهم المغفرة وأن يتقبلهم في الشهداء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً أن التصريحات غير المسؤولة والهادفة إلى الاستغلال السياسي لهذه الحادثة، وإحداث الفرقة والانقسام في العالم الإسلامي، لن تؤثر على دور المملكة العربية السعودية وواجبها الكبير ومسؤولياتها العظيمة في خدمة ضيوف الرحمن، وحرصها الدائم على لم الشمل العربي والإسلامي، ولن تسمح المملكة لأي أيادٍ خفية بأن تعبث بذلك، مشدداً – رعاه الله – على أن المملكة العربية السعودية التي شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، نذرت نفسها وإمكاناتها وما أوتيت من جهد قيادة وحكومة وشعباً لراحة ضيوف الرحمن والسهر على أمنهم وسلامتهم.