«السيسي» يؤكد أهمية حماية أصحاب المعاشات المتدنية وتوفير حماية متكاملة للعمالة غير المنتظمة

اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن وزير التموين استعرض، خلال اللقاء، الإجراءات المتخذة لتوفير السلع والمنتجات في الأسواق، مشيراً إلى التعاقد على شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية لتلبية اجتياحات المواطنين.

كما نوه إلى كفاية المخزون الاستراتيجي من القمح المحلى والمستورد المخصص لإنتاج الخبز المدعم، وذلك حتى منتصف شهر مارس 2016، مشيراً إلى نجاح الدولة في خفض معدلات استيراد القمح وتزايد الاعتماد على الإنتاج المحلى لاسيما عقب تطبيق منظومة الخبز الجديدة التي ساعدت صغار المزارعين على تسويق محاصيلهم من القمح والاستفادة من الدعم المقدم للمزارع.

وأكد الرئيس على أهمية الاستمرار في منظومة دعم الخبز والسلع التموينية بجميع مناطق الجمهورية في ضوء ما حققته تلك المنظومة من نجاح، كما أشار إلى أهمية تحسين مستوى الخدمات بالمجمعات الاستهلاكية والمخابز ومواصلة جهود حماية المستهلك.

ووجه الرئيس بمواصلة التنسيق المشترك بين وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي لضمان توريد مختلف السلع الأساسية بكافة محافظات الجمهورية بالكفاءة المطلوبة.

وذكر المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن وزيرة التضامن الاجتماعي استعرضت، خلال اللقاء، نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بما في ذلك دراسة الحد الأدنى للمعاشات، حيث أكد الرئيس على أهمية حماية أصحاب المعاشات المتدنية، كما وجه بتفعيل منظومة حماية متكاملة للعمالة غير المنتظمة لاسيما بقطاع التشييد والبناء.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمتابعة برنامج تطوير المؤسسة العقابية بالمرج وتحسين بنيتها الأساسية، بالإضافة إلى أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لنزلاء هذه المؤسسة من الأحداث ووضع برامج تدريبية لتأهليهم لسوق العمل بعد الإفراج عنهم وقضاء العقوبة المفروضة عليهم.

كما وجه الرئيس بالانتهاء من الدارسات الجارية لإنشاء مراكز للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المجمعة تتضمن خدمات إيوائية وعلاجية للمسنين والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة.

واستمع الرئيس للجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعى لصرف المساعدات النقدية المقدمة للفئات الأولى بالرعاية وخاصة كبار السن والمعاقين في إطار المرحلة الأولى من برنامج تكافل وكرامة، والتي سجلت 210 ألف أسرة تتضمن 800 الف مواطن لمساعدتها وتوفير الرعاية الصحية للأمهات والأطفال وتمكين الأسر الفقيرة. وأكد الرئيس على ضرورة توسيع دائرة المستفيدين من نشاط البرنامج بمختلف المحافظات وتذليل كافة العقبات لضمان وصول المساعدات المقدمة لمستحقيها في أسرع وقت حفاظاً على كرامتهم ولتأمين حياة كريمة لهم بعد التحقق من الاستهداف السليم.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس اهتم بمتابعة تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المخدرات والوقاية منها، منوهاً إلى أهمية حماية الشباب المصرى وتوعيتهم بمخاطر الإدمان وتوفير كافة الخدمات العلاجية لهم، حيث أشارت الوزيرة الدكتورة غادة والى إلى تزايد نسبة الإقبال على الخدمات العلاجية المقدمة في إطار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بنسبة 84% مقارنة بالعام الماضى، كما استعرضت الوزيرة كافة الإجراءات المتخذة بالتنسيق مع الوزرات والهيئات الحكومية المعنية لتنفيذ محاور خطة مكافحة المخدرات.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى أوضاع معاهد الدعاة التابعة للجمعيات الأهلية، حيث وجه الرئيس بقيام الأزهر الشريف باعتماد منهج موحد لتطبيقه فى تلك المعاهد، كما وجه بتشكيل لجنة بعضوية الأزهر الشريف ووزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعى لمراجعة منظومة المعاهد الدينية والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس استمع إلى تفاصيل برنامج التغذية المدرسية وحماية الأطفال الذى يموله الاتحاد الأوروبى وتشرف وزارة التضامن الاجتماعى على تنفيذه بالتنسيق مع وزارة التعليم وبرنامج الغذاء العالمى، حيث وافق الرئيس على تشكيل لجنة من الوزرات المعنية لوضع إطار عام لبرنامج قومى للتغذية المدرسية، منوهاً إلى أهمية تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال لتنشئتهم في بيئة صحية ونفسية سليمة.

أ ش أ