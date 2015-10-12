سالمان في موتمر التأمين الأفريقي الأسيوي‎: التأمين لعب دورًا في مساندة الاقتصاد

استضاف سوق التأمين المصري، ممثلًا في الاتحاد المصري لتأمين، اليوم الأتنين، المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين(FAIR)، والذي يعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء، ويتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد ومرور خمسون عامًا على إنشائه تحت شعار”خمسون عامًا من النجاح والتعاون الإقليمي”، برعاية إعلامية من موقع وجريدة فيتو.

ويقام المؤتمر خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر، ويعد اختيار مصر للاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين بحضور أكبر صانعي التأمين بأفريقيا وآسيا، والأسواق العالمية أكبر رسالة للعالم بأن مصر بلد أمن وذو مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار.

وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن صناعة التأمين تمثل محوراً هاماً يصب في قنوات التنمية الاقتصادية ويسهم في التطور الاقتصادي وتنمية الاستثمارات الوطنية، مشيراً إلى سعي مصر الدائم لأن يحتل سوق التأمين مكانة رائدة على مستوى صناعة التأمين الإقليمية.

وأوضح الوزير خلال كلمته بالمؤتمر، أن قطاع التأمين المصري لعب دوراً حيوياً في مساندة اقتصاد الدولة في ظل التحديات التي مرت بها مصر خلال الأعوام السابقة، حيث استمر سوق التأمين المصري في توفير الحماية من الأخطار التي قد تتعرض لها الممتلكات أو الأشخاص.

وقال إن سوق التأمين استمر أيضًا في المساهمة في الناتج القومي، كما حقق النشاط معدلات نمو مرتفعة سواء على مستوى إجمالي الأقساط أو التعويضات، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الأصول وحقوق المساهمين وحقوق حملة الوثائق مقارنة بالأعوام السابقة.

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن صناعة التأمين تمثل محوراً هاماً يصب في قنوات التنمية الاقتصادية ويسهم في التطور الاقتصادي وتنمية الاستثمارات الوطنية، مشيراً إلى سعي #مصر الدائم لأن يحتل سوق التأمين مكانة رائدة على مستوى صناعة التأمين الإقليمية.

ووفقًا لبيان للاستثمار اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، أوضح الوزير خلال كلمته بالمؤتمر الرابع والعشرون للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، أن قطاع التأمين المصري لعب دوراً حيوياً في مساندة اقتصاد الدولة في ظل التحديات التي مرت بها #مصر خلال الأعوام السابقة، حيث استمر سوق التأمين المصري في توفير الحماية من الأخطار التي قد تتعرض لها الممتلكات أو الأشخاص.

وقال إن سوق التأمين استمر أيضًا في المساهمة في الناتج القومي، كما حقق النشاط معدلات نمو مرتفعة سواء على مستوى إجمالي الأقساط أو التعويضات، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الأصول وحقوق المساهمين وحقوق حملة الوثائق مقارنة بالأعوام السابقة.