غدًا .. محاكمة المتهمين بقطع طريق ناهيا

تنظر غدًا الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، محاكمة 3 متهمين قاموا بالتجمهر وقطع الطريق الدائري أعلى منطقة ناهيا بمحافظة الجيزة، وحيازة أسلحة نارية وذلك في 28 أكتوبر 2014.

وكانت النيابة العامة اتهمت كل من من “عبد الرحمن م ” و “ع ا” و”م ش” بأنهم في تاريخ 28 أكتوبر 2014 بدائرة قسم بولاق الدكرور، اشتركوا في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام حاملين أسلحة نارية و بيضاء و أدوات، مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص وقاموا بإستعراض القوة و العنف وقاموا بترويع المجني عليه “أحمد رفاعي” قصد ترويعه والحق الأذي المادي المعنوي.

وأشار أمر الإحالة بأن المتهمين أحدثوا بالمجني عليه “أحمد رفاعي” إصابات وردت بتقارير الطب الشرعي الموقع عليه،فضلاً عن إشتراكهم في تظاهرة دون اخطار.