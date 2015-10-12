لو بتطبخى فى الحلل التيفال..8 نصائح عشان تحمى عيلتك من أخطارها

حلل التيفال لا غنى عنها فى أغلب البيوت، خاصة غير المحترفات فى الطهى، واللاتى يفضلنها لمنعها التصاق الطعام بها، كما أن أغلب أنواعها يحافظ على درجة الحرارة ويساعد على إنضاج الطعام بشكل أسرع من الأوانى الأخرى.

الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء أكد خلال حديثه عن تلك الأوانى المصنوعة من مادة التفلون، أن ضررها يحدث عند خروج بعض القشور للطبقة المكونة لها، ما يدخل فى الطعام بمساعدة الحرارة ليندمج معها كمادة كيميائية غير طبيعية تحدث أضرارًا عديدة بالصحة.

وأوضح أن الكثير من المحاذير والنصائح يمكن أن تفيد المرأة التى تفضل الطهى فى الأوانى التيفال، وتساعدها على الحفاظ على صحة أسرتها ومنع تقشر هذه الطبقة:

>1. لا تطهي فى الأوانى التيفال رخيصة الثمن ومنخفضة الجودة، لأنها بجانب سهولة تقشر الطبقة المكونة لها، تصنع من مواد غير معلومة، قد تؤدى إلى مضاعفة الضرر الصحى.

>2. لا تطهى فى الأوانى التيفال التى تعرضت للكشط أو تشققت، أو خرجت قشرتها.

>3. لا تطهى فى الأوانى التيفال باستخدام ملاعق غير خشبية، حتى لا تكشطين خطأ الطبقة التفلون الخطيرة

>4. اغسليها برفق وبدون سلك مواعين، واهتمى بتنظيفها جيدًا من الدهون والبقايا حتى لا تتفاعل مع الطبقة المكونة لها

>5. لا تحفظى الطعام بها داخل الثلاجة لفترة طويلة، وبعد الطهى احفظيها فى أوانى زجاجية أو بايركس أو بلاستيكية من الدرجة الخامسة

>6. لا تعيدى غلى الطعام بالأوانى التيفال أكثر من مرة، لتضاعف الخطر مع كثرة التسخين وارتفاع درجات الحرارة بشدة.

>7. لا تغلى بها الطعام الذى يحتاج لوقت طويل كى ينضج، كالكوارع، واللحوم.

>8. اهتمى بالطعام السوتية والمطهى السريع وغير مكتمل النضج حتى تحصلى على فائدته ولا تعرضيه فترة طويلة للتفاعل مع التفلون.