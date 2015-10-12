علشان تختار الطبيب الصح.. أسئلة لو مسألهاش دكتورك سيبك منه وروح لغيره

كتب إسلام إبراهيم

كثيرًا ما نذهب إلى عيادة الطبيب ونختاره من بين باقى الأطباء إما بناء على نصيحة صديق أو تجربة سابقة فى الشفاء بعد العلاج الذى وصفه أو أنه يحظى بشهرة واسعة، وقد تذهب إلى طبيب فتشعر أنه لم يهتم بك الاهتمام الكافى، ولكن كيف تستطيع أن تميز وأنت فى عيادة الطبيب أنه سيتمكن بالفعل من تشخيص حالتك بشكل صحيح وأنه لن يغفل أى من الأعراض أو الأسباب التى سيبنى عليها تشخيصه وما الأسئلة التى يجب أن يسألك فيها حتى يبنى تشخيصه وعلاجه على أساس سليم.

>فى التقرير التالى نعرض أهم الأسئلة التى يجب أن يسألها الطبيب حتى يشخص الحالة ويصف العلاج بشكل صحيح، فانتبه إلى هذه الأسئلة وإذا لم يسألها لك طبيبك اتركه وابحث عن غيره.

>ووفقًا لتقرير بالموقع الطبى "rightdiagnosis"، ويجب على المريض التأكد من الإجابة عن كل هذه المعلومات، حتى يحصل على أفضل علاج:

>- ما الأعراض التى تشعر بها؟ وكم الوقت الذى مر منذ إصابتك بها؟ وهل أصبت بها من قبل؟ إذا كانت الإجابة بنعم.. متى كان ذلك؟

>- هل تصاب بالأعراض بشكل دائم أم على فترات متقطعة؟ وما مدى حدتها؟ هل تؤثر على حياتك اليومية؟ وإلى أى مدى؟

>- ما العضو الذى يصاب بهذه الأعراض؟ وهل يتغير مكان الآلم؟

>- هل لديك أى فكرة عن سبب الإصابة بهذه الأعراض؟ ما الذى يجعلها تسوء أو تهدأ؟

>- هل لاحظت أى أعراض أخرى لها علاقة بنفس المرض؟

>- ما الأدوية التى تتناولها حالياً؟ وهل تعانى من حساسية أو أى مشاكل طبية تجاه عقاقير معينة؟ وهل تم احتجازك بالمستشفى من قبل؟ ومتى كانت أخر مرة خضعت فيها للتشخيص بالأشعة؟

>- هل أجريت أى جراحة من قبل؟ متى كان ذلك؟ وهل تعرضت لأى مضاعفات؟

>- هل تدخن؟ هل تتناول الخمور؟ وبأى كمية؟

>- للسيدات:هل أنت حامل أو كنتِ حامل من قبل؟ وهل تعرضت لأى مشاكل آنذاك؟

>- هل تعانى من أى مشاكل جنسية؟

>- هل أجريت أى اختبار تشخيصى من قبل؟

>- هل تشعر بالصداع أو آلام الظهر

>أسئلة يجب أن تسألها لطبيبك؟

>وفيما يتعلق بالأسئلة التى يجب أن يسألها المريض للطبيب، حسبما نشر بتقرير فى مركز أبحاث العناية بالصحة والجودة، فهى تشمل: ما فائدة هذا الدواء أو الاختبار؟ كم مرة قمت بإجراء هذه العملية؟ متى ستظهر نتائج العلاج؟ لماذا احتاج إلى هذا الدواء؟ هل يوجد له أى بدائل أخرى؟ وهل يتسبب فى أى آثار جانبية؟ ما هى أفضل مستشفى يمكننى الذهاب إليها؟ هل من الممكن أن تقرأ اسم الدواء وتتهجى حروفه؟ هل سيحدث تداخل بين هذا العقار وأى أدوية أخرى؟

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