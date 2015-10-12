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غدًا.. القومي للسينما يختتم ندواته بمشوار «نور الشريف»

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غدًا.. القومي للسينما يختتم ندواته بمشوار «نور الشريف» غدًا.. القومي للسينما يختتم ندواته بمشوار «نور الشريف»

 

تقام، غدًا الثلاثاء السابعة مساءًا، آخر الندوات التى يقيمها المهرجان القومى للسينما المصرية، والذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، تحت عنوان :«غابوا .. ولكن لن ننساهم»، وذلك بمركز الإبداع الفنى بساحة الأوبرا ندوة عن الراحل الكبير نور الشريف، يديرها الناقد طارق الشناوي.

تستمر عروض الأفلام الروائية الطويلة المشاركة فى مسابقة المهرجان بالمسرح الصغير بالأوبرا، حيث يعرض فيلمي «القط» فى الثالثة عصراً و«أسوار القمر» فى السادسة مساءاً.

وفى سينما الهناجر.. تعرض اليوم خلال حفلة الخامسة عصراًً 4 أفلام روائية طويلة: “كان” و”سوق الجمعة”، و “دواره”، و “ليلى”، بالإضافة إلى الفيلم التسجيلى “خمسون عامًا من الابداع”.

وفى حفلة السابعة مساءاً يعرض فيلمين تسجيليين “ قصة حبى”، و “الملطوش” ، و6 افلام روائية قصيره هى “طبق صينى”، “ملامح”، “دليفري”، “جاليري”، “العائلة”، “رفع سلاح”.

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