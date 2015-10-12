"مياه الإسكندرية": انقطاع المياه بالعامرية غدا للإحلال والتجديد

أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن ضعف وانقطاع المياه عن منطقة الهجانة وحى العامرية أول، من الساعة 8 ص غدا الثلاثاء 13 أكتوبر حتى الساعة 12 منتصف ليل اليوم نفسه، وذلك نظرا لأعمال الإحلال والتجديد لخطوط 1000مم والمغذى لرافع الهجانة.

وأشارت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر منذ قليل على الصفحة الرسمية للشركة، إلى أنه سوف يتم توفير مياه للخدمات الحيوية بهذه المناطق ولطلب سيارات مياه اتصل 125 من تليفون أرضى، كما أكدت أن الأعمال التى تتم حاليا هى لصالح تحسين خدمة توصيل المياه للمناطق المستفيدة من رافع الهجانة.