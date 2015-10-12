إخلاء سبيل صاحب محل بالقليوبية بكفالة لاتهامه بسب قاضى وزوجته

أمرت نيابة مركز شبين القناطر برئاسة برئاسة المستشار حسام الهلباوى رئيس النيابة بإخلاء سبيل صاحب محل بكفالة مالية 100 جنيه وسرعة ضبط وإحضار شقيقه لاتهامهما بالتعدى على قاضي بمحكمة طنطا وزوجته وكيلة نيابة إدارية ببنها بالسب والضرب بعد اصطدام سيارتهما بمظلة المحل.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من مأمور مركز شبين القناطر، وأكدت تحريات المقدم أحمد عبدالعاطى رئيس مباحث المركز أن المستشار "م. ع" قاض بمحكمة طنطا الابتدائية وزوجته "أ. م" وكيل نيابة إدارية فى بنها قدما مذكرة تفيد أنهما أثناء استقلالهما سيارتهما ولدى مرورهما أمام محل ملابس ملك "شريف. ك" صاحب محل ملابس وشقيقه محمود بمدينة شبين القناطر اصطدمت السيارة بمظلة المحل ما أدى لحدوث مشادة كلامية واتهما صاحب المحل وشقيقه بالتعدى عليهما بالسب والضرب.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الأول وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وقيدت المذكرة برقم 23515 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2015 وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهم الثانى بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها.