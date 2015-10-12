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بالصور.."صيادلة الإسكندرية"تطلق حملة توقيعات للمطالبة بتطبيق الكادر

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بالصور.."صيادلة الإسكندرية"تطلق حملة توقيعات للمطالبة بتطبيق الكادر بالصور.."صيادلة الإسكندرية"تطلق حملة توقيعات للمطالبة بتطبيق الكادر
أطلقت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، اليوم حملة توقيعات للمطالبة بتطبيق الكادر على صيادلة المستشفيات الجامعية وإرسالها لمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء لمساواتهم بصيادلة التأمين الصحى.
>اليوم السابع -10 -2015

وقال الدكتور محمد أنسى الشافعى، نقيب صيادلة الإسكندرية، خلال لقاءه مع الاعضاء بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية،اليوم، أن هناك دعوة مقامة بساحة القضاء للمطالبة بتطبيق الكادر وتحقيق المساواه بين الصيادلة .
>اليوم السابع -10 -2015

وأضاف الشافعى أن هناك اجتماعات دورية لمجلس النقابة لإيصال صوت الصيادلة وتحقيق مطالبهم ، وطالب جميع جميع صيادلة المستشفيات الجامعية و كل من تضمنهم القرار 14 لسنة2014 و ان يساندوا النقابة لانتزاع هذا الحق.
>وأوصى اللقاء بعقد مؤتمر حاشد بحضور النقيب العام للصيادلة ووزير المالية والتليم العالى لبحث كيفية تطبيق الكادر على صيادلة المستشفيات الجامعية فى أقرب وقت .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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