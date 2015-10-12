بالصور.."صيادلة الإسكندرية"تطلق حملة توقيعات للمطالبة بتطبيق الكادر

أطلقت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، اليوم حملة توقيعات للمطالبة بتطبيق الكادر على صيادلة المستشفيات الجامعية وإرسالها لمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء لمساواتهم بصيادلة التأمين الصحى.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وقال الدكتور محمد أنسى الشافعى، نقيب صيادلة الإسكندرية، خلال لقاءه مع الاعضاء بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية،اليوم، أن هناك دعوة مقامة بساحة القضاء للمطالبة بتطبيق الكادر وتحقيق المساواه بين الصيادلة .
وأضاف الشافعى أن هناك اجتماعات دورية لمجلس النقابة لإيصال صوت الصيادلة وتحقيق مطالبهم ، وطالب جميع جميع صيادلة المستشفيات الجامعية و كل من تضمنهم القرار 14 لسنة2014 و ان يساندوا النقابة لانتزاع هذا الحق.
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وقال الدكتور محمد أنسى الشافعى، نقيب صيادلة الإسكندرية، خلال لقاءه مع الاعضاء بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية،اليوم، أن هناك دعوة مقامة بساحة القضاء للمطالبة بتطبيق الكادر وتحقيق المساواه بين الصيادلة .
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وأضاف الشافعى أن هناك اجتماعات دورية لمجلس النقابة لإيصال صوت الصيادلة وتحقيق مطالبهم ، وطالب جميع جميع صيادلة المستشفيات الجامعية و كل من تضمنهم القرار 14 لسنة2014 و ان يساندوا النقابة لانتزاع هذا الحق.
>وأوصى اللقاء بعقد مؤتمر حاشد بحضور النقيب العام للصيادلة ووزير المالية والتليم العالى لبحث كيفية تطبيق الكادر على صيادلة المستشفيات الجامعية فى أقرب وقت .
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