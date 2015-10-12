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بالصور.. كواليس الاستعداد لمؤتمر قائمة "فى حب مصر" بأخميم الليلة

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بالصور.. كواليس الاستعداد لمؤتمر قائمة "فى حب مصر" بأخميم الليلة بالصور.. كواليس الاستعداد لمؤتمر قائمة "فى حب مصر" بأخميم الليلة
ينشر "اليوم السابع" كواليس الاستعداد لعقد مؤتمر قائمة "فى حب " الذى سينطلق فى الثامنة مساء اليوم بمدينة أخميم شرق سوهاج، ويتوقع أن يحضره الآلاف لدعم مرشحى القائمة فى الانتخابات البرلمانية.

كما يتوقع مشاركة اللواء سامح سيف اليزل، المنسق العام لقائمة "فى حب مصر" على مستوى الجمهورية والسفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق والكابتن طاهر أبوزيد والكاتب الصحفى أسامه هيكل والسيد عبد الهادى القبصى عضو بالقائمة وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وجبالى المراغى رئيس إتحاد عمال مصر وأعضاء القائمة بجنوب الصعيد والدكتورة عبله الهوارى المرشحة على القائمة رئيس المجلس القومى للمراة بسوهاج .

ووجهت إدارة المؤتمر الدعوة لقيادات الفلاحين والعمال والنقابات المهنية والشباب ورجال الأعمال والمستثمرين بالصعيد ويشارك فى المؤتمر عددا من رموز وقبائل والعائلات على مستوى الجمهورية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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