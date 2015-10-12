بالفيديو.. ختام الندوات التثقيفية عن برلمان 2015 بجامعة سوهاج

ااختتمت جامعة سوهاج سلسلة الندوات التثقيفية السياسية تحت عنوان برلمان مصر 2015، والتى نظمتها الجامعة خلال الفترة من 10:12أكتوبر 2015 صرح بذلك د. نبيل نور الدين رئيس الجامعة، وقال إن هذه الندوات تأتى لتوعية شباب الجامعات بدورهم فى اختيار نواب البرلمان الجديد، وتوضيح المسئولية التى تقع على عاتقهم فى المشاركة الإيجابية فى البرلمان .

وأضاف د. صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الإدارة العامة لرعاية الشباب نظمت 3 ندوات تحت شعار" تعرف .. شارك .. لتصنع مستقبلك"، أقيمت الأولى يوم السبت 10 أكتوبر بالمدينة الجامعية للطالبات، والثانية أقيمت يوم الأحد الماضى بالمدينة الجامعية للطلاب.



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