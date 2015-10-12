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5 آلاف جنيه مساعدة لسيدة ورصف طريق قرية الوكيلية ببنى سويف

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5 آلاف جنيه مساعدة لسيدة ورصف طريق قرية الوكيلية ببنى سويف 5 آلاف جنيه مساعدة لسيدة ورصف طريق قرية الوكيلية ببنى سويف
زار المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف اليوم قرية الوكلية بمركز الفشن حيث تفقد مدرسة الشراهنة الابتدائية (روضة – ابتدائى – مدرسة الفصل الواحد )وتوزيع بعض الأدوات المدرسية على التلاميذ ، إضافة إلى تجهيز المدرسة بأجهزة كمبيوتر حديثة و 2 مبرد مياه.

وأشار المحافظ خلال الزيارة إلى أن الدعم سيشمل جميع مدارس المحافظة فى إطار السعى لتحسين المنظومة التعليمية، واطمأن على سير العملية الدراسية ، وتابع انتظام الطلاب وحثهم على الاجتهاد والتفوق، وطالب المعلمين بوضع مصلحة الطلاب فى المقام الأول والتركيز على الجوانب التربوية والانضباط فى مواعيد العمل واحترام الوقت.

والتقى المحافظ بعض الأهالى، واستمع لمطالبهم بخصوص بعض المرافق والخدمات وكلف لجنة الاستماع بحصر المشكلات وإيجاد حلول لها بالتنسيق مع المسئولين التنفيذيين والجهات المعنية، كما كلف مدير عام الطرق والنقل برصف مدخل القرية بتكلفة 800 ألف جنيه، وصرف 5 آلاف جنيه مساعدة مالية عاجلة لسيدة.

كما تفقد المحافظ خلال زيارته للقرية منفذ بيع اللحوم المدعمة (منفذ بيع اللحوم المدعمة المتنقل) ، والتى تدعمها المحافظة بـ 10 جنيهات، موجها بضرورة التيسير على المواطنين ومنع التكدس والزحام أمام المنافذ وتنظيم المواطنين فى طوابير لتيسير حصولهم على احتياجاتهم من اللحوم.

وأشرف المحافظ على توزيع كراتين مواد غذائية بالتنسيق مع مؤسسة الخير لتقديم الدعم العاجل للأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجا.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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