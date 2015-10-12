السيسى يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة منظومة المعاهد الدينية والارتقاء بها

أكد السفير علاء يوسف أن الرئيس اهتم بمتابعة تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المخدرات والوقاية منها، منوهاً إلى أهمية حماية الشباب المصرى وتوعيتهم بمخاطر الإدمان وتوفير كافة الخدمات العلاجية لهم، حيث أشارت وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى اثناء اجتماعها اليوم بالرئيس إلى تزايد نسبة الإقبال على الخدمات العلاجية المقدمة فى إطار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بنسبة 84% مقارنة بالعام الماضى، كما استعرضت الوزيرة كافة الإجراءات المتخذة بالتنسيق مع الوزرات والهيئات الحكومية المعنية لتنفيذ محاور خطة مكافحة المخدرات.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى أوضاع معاهد الدعاة التابعة للجمعيات الأهلية، حيث وجه الرئيس بقيام الأزهر الشريف باعتماد منهج موحد لتطبيقه فى تلك المعاهد، كما وجه بتشكيل لجنة بعضوية الأزهر الشريف ووزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى لمراجعة منظومة المعاهد الدينية والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية التى تقدمها.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس استمع إلى تفاصيل برنامج التغذية المدرسية وحماية الأطفال الذى يموله الاتحاد الأوروبى وتشرف وزارة التضامن الاجتماعى على تنفيذه بالتنسيق مع وزارة التعليم وبرنامج الغذاء العالمى، حيث وافق الرئيس على تشكيل لجنة من الوزرات المعنية لوضع إطار عام لبرنامج قومى للتغذية المدرسية، منوهاً إلى أهمية تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال لتنشئتهم فى بيئة صحية ونفسية سليمة.