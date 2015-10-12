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السيسى يؤكد على ضرور توسيع دائرة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"

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السيسى يؤكد على ضرور توسيع دائرة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" السيسى يؤكد على ضرور توسيع دائرة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"
قال المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف أن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى استعرضت خلال لقائها مع الرئيس عبد الفتاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بما في ذلك دراسة الحد الأدنى للمعاشات، حيث أكد الرئيس على أهمية حماية أصحاب المعاشات المتدنية، كما وجه بتفعيل منظومة حماية متكاملة للعمالة غير المنتظمة لاسيما بقطاع التشييد والبناء.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمتابعة برنامج تطوير المؤسسة العقابية بالمرج وتحسين بنيتها الأساسية، بالإضافة إلى أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لنزلاء هذه المؤسسة من الأحداث ووضع برامج تدريبية لتأهليهم لسوق العمل بعد الإفراج عنهم وقضاء العقوبة المفروضة عليهم.

كما وجه الرئيس بالانتهاء من الدارسات الجارية لإنشاء مراكز للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المجمعة تتضمن خدمات إيوائية وعلاجية للمسنين والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة.

واستمع الرئيس للجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعى لصرف المساعدات النقدية المقدمة للفئات الأولى بالرعاية وخاصة كبار السن والمعاقين في إطار المرحلة الأولى من برنامج تكافل وكرامة، والتي سجلت 210 ألف أسرة تتضمن 800 الف مواطن لمساعدتها وتوفير الرعاية الصحية للأمهات والأطفال وتمكين الأسر الفقيرة.

وأكد الرئيس على ضرورة توسيع دائرة المستفيدين من نشاط البرنامج بمختلف المحافظات وتذليل كافة العقبات لضمان وصول المساعدات المقدمة لمستحقيها في أسرع وقت حفاظاً على كرامتهم ولتأمين حياة كريمة لهم بعد التحقق من الاستهداف السليم.

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مصر 365

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