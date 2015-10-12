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صور مسئول "النور" المتهم بالقتل بصحبة أعضاء الحزب بعد إنكارهم علاقتهم به

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صور مسئول "النور" المتهم بالقتل بصحبة أعضاء الحزب بعد إنكارهم علاقتهم به صور مسئول "النور" المتهم بالقتل بصحبة أعضاء الحزب بعد إنكارهم علاقتهم به
بعد إنكار مسئولى حزب النور السلفى علاقتهم بالشيخ صالح حميدة المتهم بممارسة الدجل والشعوذة والتسبب فى قتل ربة منزل أثناء محاولة إخراج الجن من جسدها على حد زعمه وقوله .

تداول عدد من أهالى قرية بهيج بمنطقة برج العرب عدداً من الصور التى تجمع بين المتهم ومسئولين بحزب النور السلفى داخل مقر جمعية أمة واحدة والتى تتبع الحزب وتنظم فيها اجتماعات الحزب وندوات لمشايخهم.

اليوم السابع -10 -2015

وتشمل الصور المتهم الشيخ صالح محمود حميدة وكذلك حامد الحوتى مسئول العلاقات العامة للحزب بقرية بهيج، والذى أنكر علاقة صالح بالحزب وقال أن له نشاط اجتماعى مع الأهالى فقط ولم يسدد اشتراك الحزب، وفى الصور أيضاً الشيخ محمود مسعود الصنقرى مسئول الدعوة السلفية ببهيج والشيخ وليد نبوى أحد مسئولى الحزب.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


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