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صحة إسكندرية: 5 متوفين و25 مصابا فى حريق بمصنع ملابس برج العرب

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صحة إسكندرية: 5 متوفين و25 مصابا فى حريق بمصنع ملابس برج العرب صحة إسكندرية: 5 متوفين و25 مصابا فى حريق بمصنع ملابس برج العرب
صرح الدكتور إبراهيم الروبى مدير إدارة الطوارئ بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن الحريق الهائل الذى شب بمصنع ملابس بالمنطقة الصناعية ببرج العرب، نتج عنه 5 متوفين و23 مصابا.

وأوضح الروبى فى بيان صادر من مديرية الصحة بالإسكندرية منذ قليل أنه قد تم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية لتلقى العلاج، حيث تحسنت حالة 20 مصابا وتم خروجهم من المستشفى، وبقى بمستشفى العامرية مصاب، واحد كما تم نقل مصاب إلى مستشفى كرموز العمالى، واخر إلى مستشفى رأس التين العام.

وأكد الروبى أن الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية تابع حالة المصابين بنفسه، وأعطى تعليمات إلى مدير مستشفى العامرية بسرعة التوجه إلى المسشتفى لمتابعة حالة المصابين وتقديم أفضل خدمة طبية متاحة لهم.

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