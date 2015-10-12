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مصدر أمنى: جمال وعلاء خرجا فى سيارة إسعاف وتوجها لزيارة والدهما

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مصدر أمنى: جمال وعلاء خرجا فى سيارة إسعاف وتوجها لزيارة والدهما مصدر أمنى: جمال وعلاء خرجا فى سيارة إسعاف وتوجها لزيارة والدهما
كشف مصدر أمنى عن كواليس خروج جمال وعلاء مبارك، منذ قليل، اليوم الاثنين، من محبسهما بسجن مزرعة طرة بمنطقة المعادى، عقب قبول محكمة الجنايات استشكالهما على حبسهما.

وأكد المصدر أن سيارة إسعاف مجهزة قامت بنقل علاء وجمال من منطقة سجون المعادى، وتوجهت إلى مستشفى المعادى للقوات المسلحة حيث يرقد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وذلك بناء على طلبهما لرؤية والدهما قبل خروجهما من السجن.

وكان قد أكد مصدر أمنى مطلع بسجن طرة أن جمال وعلاء مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسني مبارك خرجا من بوبات سجن طرة، من بوابة خلفية بعيدة عن الشوارع الرئيسية أمام سجن طرة بعيدًا عن أعين الصحفيين والمصورين الذين تواجدوا أمام البوابة الرئيسية انتظار لخروجهما.

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