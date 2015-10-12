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فيديو صادم لجنود الاحتلال يقتلون طفلا فلسطينيا وهو يصرخ: "أريد علاج"

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فيديو صادم لجنود الاحتلال يقتلون طفلا فلسطينيا وهو يصرخ: "أريد علاج" فيديو صادم لجنود الاحتلال يقتلون طفلا فلسطينيا وهو يصرخ: "أريد علاج"
تتداول نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع صادم يظهر بشاعة جنود الاحتلال الإسرائيلى وهم يطلقون الرصاص على طفل فلسطينى لم يتجاوز الـ 13 من عمره وهو يطلب منهم العلاج.

ويكشف مقطع الفيديو الطفل الفلسطينى، أحمد المناصرة، داخل مستوطنة "بزجات زيئف" بمدينة القدس المحتلة، يصرخ من أجل العلاج بعد إصابته برصاص الاحتلال، إلا أن الجنود تركوه ينزف ووجهوا له أفظع الشتائم باللغة العربية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص على جسد الطفل ـ الذى استشهد فيما بعد ـ ولم يطلبوا له سيارة الإسعاف، وسط فرح عارم من جانب المستوطنين اللذين تجمهروا حوله.

ووجه أحد الجنود السباب للطفل، بألفاظ يعتذر "اليوم السابع" عن نشرها ضمن مقطع الفيديو. فيما قال آخر: "اتركوه لقد تصفى".


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