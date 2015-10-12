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أنشيلوتي: روما قادر على التتويج بالدوري بوجود صلاح ودجيكو وتوتي

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أنشيلوتي: روما قادر على التتويج بالدوري بوجود صلاح ودجيكو وتوتي أنشيلوتي: روما قادر على التتويج بالدوري بوجود صلاح ودجيكو وتوتي

"هم يمتلكون جودة رائعة وقادرون على التتويج بلقب الدوري الإيطالي بوجود محمد صلاح وإدين دجيكو وفرانشيسكو توتي: .. هكذا تحدث كارلو أنشيلوتي عن نادي روما.

ذئاب العاصمة روما جمعت 14 نقطة من 7 مباريات في الدوري الإيطالي.

4 انتصارات وهزيمة واحدة وتعادلات. محصل نتائج روما في الدوري الإيطالي.

الجناح المصري محمد صلاح شارك في الـ7 مباريات مع روما. مسجلا 3 أهداف ونجح في صناعة هدف.

وتحدث أنشيلوتي المدير الفني السابق لريال مدريد عن روما قائلا: "روما يمتلكون جودة رائعة للغاية وقادرون على التتويج بلقب الدوري الإيطالي".

وأضاف في حوار مطول مع صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية) "بوجود محمد صلاح وإدين دجيكو وجيرفينيو وإيجو فالكي مع تواجد توتي بالتأكيد. جودة رائعة".

وأكمل حديثه قائلا: "لديهم مشاكل صغيرة فقط في خط الدفاع".

وأتم "نحن لا نعلم بالتأكيد من سيفوز بالدوري الإيطالي. ربما فيورنتينا أو نابولي أو روما أو نرى عودة قوية من الوراء ليوفنتوس".

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