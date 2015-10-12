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ديل بوسكي يختار - أفضل مباراة في مسيرته ' اكتساح تاريخي '

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ديل بوسكي يختار - أفضل مباراة في مسيرته ' اكتساح تاريخي ' ديل بوسكي يختار - أفضل مباراة في مسيرته ' اكتساح تاريخي '

(إفي): أكد فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، اليوم الأحد أن مباراة نهائي يورو 2012 في مدينة كييف التي شهدت اكتساح الماتادور لنظيره الإيطالي (4-0) كانت "الأفضل" خلال مسيرة المدرب الإسباني مع "لاروخا".

جاء هذا في تصريحات المدرب الإسباني للصحفيين أثناء استعدادات اللاروخا لمواجهة أوكرانيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2016.

وأكد المدرب المخضرم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "لعبنا في كييف أفضل مباراة منذ قدومي لتدريب . دائما كنا نرغب في المضي قدما لتكوين فريق قوي".

وكان منتخب إسبانيا قد ضمن تأهله ليورو 2016 إذ أنه يحتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 24 نقطة وبفارق خمس نقاط عن سلوفاكيا أقرب ملاحقيه.

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