بالأسماء.. مقتل 9 من قيادات «داعش» في قصف استهدف موكب «البغدادي»

كشفت خلية “الصقور” الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية العراقية أسماء تسع قيادات من تنظيم (داعش) الإرهابي، الذين قتلوا أمس الأحد في قصف جوي للطيران العراقي بمنطقة “الكرابلة” بالأنبار غربي العراق قرب الحدود السورية.. ولم يكن من بين القتلي زعيم التنظيم الذي تم الإعلان من قبل قيادة العمليات المشتركة العراقية عن استهداف موكبه.

وذكر بيان خلية الصقور اليوم، الإثنين، أنه من بين القتلي “أبو عزام العراقي” مسؤول اللجنة الأمنية بالعراق والشام، و”أبو مروة الأنصاري” القائد العسكري والحاج أبو عمار مستشار البغدادي العسكري، وأبو سعد الأنباري قائد “الشرطة الإسلامية للأنبار”.

كما تضم قائمة القتلى الإرهابيين: وليد أحمد صالح الكربولي المسؤول الأمني لـ”داعش” وأبو عبد الله السعودي موفد البغدادي من الرقة، وأبو بنان الجزراوي مسؤول العرب بالتنظيم في سوريا والعراق – وهو سعودي الجنسية – وأبو قتادة الشيباني مسؤول الإعلام بولاية الفرات، وأبو أحمد الشامي المسؤول العسكري لدير الزور، إضافة إلى مقتل العشرات من حراس زعيم التنظيم إبراهيم البدري السامرائي المكني “أبو بكر البغدادي”.

وأشارت الخلية إلى أن طيران القوة الجوية قصف الموكب وموقع اجتماع قيادات “داعش” بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق المباشر مع قيادة العمليات المشتركة.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية قد أعلنت أمس قصف موكب زعيم تنظيم (داعش) الإرهابي أبو بكر البغدادي بغارة للطيران العراقي، وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة أن مصير البغدادي لازال مجهولا، مشيرة إلى أنه تم نقله محمولا في سيارة، وأن وضعه الصحي غير معروف يقينا، وأنها ستقوم بنشر أسماء القتلي من قيادات “داعش” جراء الغارة في وقت لاحق.

أ ش أ