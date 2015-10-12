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«إرسال فيديوهات لتهنئة الأصدقاء بأعياد الميلاد».. خاصية جديدة تُضيفها «فيس بوك»

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مارك مؤسس موقع الفيس بوك

مارك مؤسس موقع الفيس بوك

لاحظ عدد من المستخدمين وجود زر جديد عند الدخول على الصفحات الشخصية للأصدقاء على شكل كاميرا يخبرهم بإمكانية تسجيل فيديو تصل مدته إلى 20 ثانية كاملة للتهنئة بأعياد الميلاد، وهى الميزة التى بدأ عدد من مستخدمى تطبيق فيس بوك على هواتف آى فون ملاحظتها واستخدامها>

ولم تعلق فيس بوك على هذا الأمر حتى الآن، وكانت فيس بوك أطلقت منذ عدة أيام ميزة جديدة وهى زر “مشاعر” بديلا لزر dislke الذى أثار استياء المستخدمين عند الإعلان عن إمكانية إطلاقه، والذى يتضمن عددًا من الإيموشنات التى تناسب جميع المواقف والحالات.

 

الخاصية الجديدة لفيس بوك

الخاصية الجديدة لفيس بوك

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