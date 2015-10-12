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اختفاء غامض لعشرات من المدرعات العسكرية الخاصة بالجيش العراقي

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اختفاء غامض لعشرات من المدرعات العسكرية الخاصة بالجيش العراقي اختفاء غامض لعشرات من المدرعات العسكرية الخاصة بالجيش العراقي

أرشيفية

اختفت بشكل غامض عشرات المدرعات الحربية كان الجيش العراقي قد حصل عليها في شكل هبة من إحدى الدول العربية، وفق ما نشرت صحيفة “العرب” اللندنية.
> ويُنتظر أن تُعمق هذه الفضيحة الأزمة بين مكونات المشهد السياسي العراقي في وقت مازال الشارع العراقي لم يهدأ على وقع استشراء الفساد.
> ويطالب متظاهرون نزلوا إلى شوارع بغداد ومدن عراقية أخرى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتطبيق الإصلاحات الصارمة التي أعلن عنها في السابق.
> و مازال عدد من النواب العراقيين يسعون بإصرار كبير لعرقلة طلب فتح تحقيق داخل البرلمان حول اختفاء 76 مدرعة كانت في طريقها إلى العراق من إحدى الدول الخليجية التي لم يعلن عن اسمها.

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