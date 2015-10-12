بعثة الأهلي تغادر إلى الإمارات استعدادا للسوبر أمام الزمالك

غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين بعثة النادي الأهلي متجهة إلى الإمارات استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك الخميس المقبل، حيث ضمت البعثة كلا من الجهاز الفني بقيادة عبد العزيز عبد الشافى والجهاز الطبى والإدارى بجانب 12 لاعبا.

ومن المقرر أن ينضم لاعبو الأهلى الدوليين سواء المتواجدين مع المنتخب الوطني الأول بالإمارات أو الأوليمبي المتواجدين في الصين لمعسكر الفريق الأحمر المقرر إقامته في فندق “ريحانة” بمدينة العين، ومن المنتظر أن يلحق محمود طاهر بالبعثة الحمراء الأربعاء المقبل كونه رئيسا لها على أن يقوم بتوقيع بروتوكول تعاون مع نادي أهلي دبي الإماراتي يوم 20 أكتوبر الجاري.

وقد تم إنهاء إجراءات سفر البعثة من استراحة الخدمة المميزة علي الطائرة الاماراتية المتجهة إلى دبي لخوض اللقاء، وسادت حالة من الهدوء بين أفراد البعثة ورفضوا اي تصريحات صحفية مؤكدين ان هناك تعليمات من الجهاز الفني بذلك.