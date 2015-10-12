بيليه يختار .. أفضل لاعب في العقد الأخير

(إفي): أكد أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه يوم الاثنين أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو "أفضل لاعب" خلال العقد الأخير، وذلك خلال زيارته للهند، الدولة التي لم تطأها قدمه منذ زيارته الأولى لها قبل 38 عاما.

وصرح بيليه بأن "الكثيرين يشبهون ميسي بـكريستيانو رونالدو، ولكنهما لاعبان مختلفان، وكلاهما رائع". وذلك في إشارة إلى نجمي فريقي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، خلال مؤتمر صحفي بمدينة كلكتا، شرقي الهند.

وأشار إلى أنه يعتبر مواطنه نيمار، لاعب برشلونة، من أفضل لاعبي كرة القدم بالعالم، وفقا لما نقلته صحيفة (إنديان إكسبريس).

ورد "الجوهرة السوداء" على أسئلة الصحفيين حول نواياه بخصوص منصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، علما بأن رئيس الاتحاد الحالي جوزيف بلاتر تم إيقافه لمدة 90 يوما على خلفية تحقيقات فساد.

وقال في هذا الصدد "ليس لدي أي نية لتولي رئاسة الفيفا"، وفقا لما نقلته وكالة (إيانس) الهندية.

وتجنب بيليه عقد مقارنات بين لاعبين سابقين وحاليين، واكتفى بالقول بأنه "ليس لدي شك في أن كرة القدم أصحبت في يومنا هذا أكثر صعوبة عن ذي قبل، ولكن أن يمنحك الرب هبة لعب كرة القدم هو نفس الأمر بجميع الأجيال".

وفيما يتعلق بكرة القدم الهندية، أكد الأسطورة البرازيلية على ضرورة "إعطاء اللاعبين الفرصة للعب في الخارج، لأنهم ينبغي أن يحصلوا على الخبرة".

وسيقضي بيليه الأيام المقبلة في الهند، حيث سيحضر كضيف شرف مباراة بالدوري الهندي الممتاز بين حامل لقب دوري السوبر الهندي أتليتكو دي كلكتا وفريق كيرالا بلاسترز يوم الثلاثاء، وليشارك يوم الأربعاء في تقديم نهاني بطولة "كأس سوبروتو" بين فرق الشباب لأقل من 17 عاما في نيودلهي.