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فيرجسون يختار - أفضل حارسي مرمى في العالم.. ' مثلهما مثل ميسي ورونالدو '

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فيرجسون يختار - أفضل حارسي مرمى في العالم.. ' مثلهما مثل ميسي ورونالدو ' فيرجسون يختار - أفضل حارسي مرمى في العالم.. ' مثلهما مثل ميسي ورونالدو '

من هو الأفضل في حراسة المرمى في العالم؟ سؤال يُجيب عنه السير أليكس فيرجسون.

ويقول فيرجسون: "مانويل نوير ودافيد دي خيا أفضل حارسي مرمى في العالم".

نوير توج بلقب أفضل حارس مرمى في العالم لعاميين متتاليين إلى جانب قيادته منتخب ألمانيا لرفع لقب كأس العالم من البرازيل مع أداء رائع مع بايرن ميونيخ.

مسلسل دي خيا كان هو الأطول والأكثر إثارة خلال سوق الانتقالات الصيفية الموسم الماضي. ما بين البقاء في مانشستر يونايتد والانتقال إلى ريال مدريد و10 ثواني وقفت ضد إتمام الصفقة.

وتحدث فيرجسون في تصريحات لصحيفة كيكر الألمانية قائلا: "إذ كان لدينا ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو الأفضل داخل أرض الملعب. فلدينا نوير ودي خيا الأفضل في حراسة المرمى".

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