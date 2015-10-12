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بالفيديو - غناء إبراهيموفيتش للنشيد السويدي يمنحه جائزة ' الأفضل '

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بالفيديو - غناء إبراهيموفيتش للنشيد السويدي يمنحه جائزة ' الأفضل ' بالفيديو - غناء إبراهيموفيتش للنشيد السويدي يمنحه جائزة ' الأفضل '

توج السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان بجائزة الـ Golden Record بعد وصول غنائه للنشيد السويدي إلى 3 مليون مستمع.

مثل ما هو فريد من نوعه داخل الملعب هو أيضا استثنائي خارج الملعب.

إبراهيموفيتش قام بتسجيل صوتي له وهو يغني النشيد السويدي بعدما صرح من قبل "النشيد قديم وممل ونحتاج لتجديده" قبل أن ينشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخطى فيديو غناء إبراهيموفيتش الـ3 مليون مشاهدة ليحصل على جائزة الجولدن ريكورد.

ونشر السلطان إبرا صورة له على حسابه الشخصي على انستجرام بالجائزة التي توج بها.

شاهد - فيديو غناء إبراهيموفيتش للنشيد السويدي

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فيديو اليوم السابع

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