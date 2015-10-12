مدرب هولندا يتحدث عن المشاجرة بين ديباي وفان بيرسي

أكد داني بليند المدير الفني لمنتخب هولندا حدوث مشاجرة بين ممفيس ديباي وروبن فان بيرسي خلال إحدى تدريبات الفريق قبل مواجهة كازاخستان في تصفيات يورو 2016.

وكانت هولندا قد تغلبت على كازاخستان بهدفين لهدف في تاسع جولات التصفيات المؤهلة ليورو 2016، والتي شهدت وجود فان بيرسي على دكة البدلاء.

ذلك قبل أن يشارك فان بيرسي في المباراة قبل نهايتها بثلاث دقائق فقط.

وتحدث بليند عن ذلك الخلاف في تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" الإنجليزية قائلا:"نعم حدث خلاف بين اللاعبين خلال المران ولكن ذلك لم يكن له أدنى علاقة بجلوس فان بيرسي على دكة البدلاء".

وأضاف"في بعض الأحيان يحدث خلاف بين اللاعبين في التدريبات ولكن كل ذلك ينتهي سريعا".

وأكمل"أما جلوس فان بيرسي على دكة البدلاء فكان بسبب اقتناعي بعدم جاهزيته للمشاركة في المباراة بأكملها وذلك ليس له أدنى علاقة بما حدث مع ديباي".

وبسؤاله عن إنه دفع بفان بيرسي في نهاية المباراة حتى يسجل مشاركته الـ100 مع منتخب هولندا قبل إعلانه الاعتزال الدولي أجاب"هذا مجرد حديث فارغ، لقد اتفقت معه بإنني سوف أدفع به حال احتجت إليه لتسجيل هدفا".

وأتم"مع اقتراب المباراة من نهايتها وتأكدي من حسم النتيجة قررت الدفع به حتى يسجل مشاركته المئوية مع المنتخب".