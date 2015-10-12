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إسراء الطويل تصل مقر نيابة أمن الدولة لنظر تجديد حبسها

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إسراء الطويل تصل مقر نيابة أمن الدولة لنظر تجديد حبسها إسراء الطويل تصل مقر نيابة أمن الدولة لنظر تجديد حبسها
وصلت منذ قليل، المصورة الصحفية إسراء الطويل، إلى مقر محكمة التجمع الخامس، وذلك للمثول للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، فى القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، على خلفية اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وظهرت المتهمة مرتدية الجلباب والحجاب الأبيض، وانتظرتها أسرتها بمقر المحكمة لرؤيتها قبل العرض على النيابة، التى تنظر بعد قليل تجديد حبسها على ذمة التحقيق.

وقال حليم حنيش ،عضو هيئة الدفاع عن إسراء ، إنها ستمثُل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا ويتم نظر تجديد حبسها فى نفس الجلسة، وسيطالب بإخلاء سبيلها لانتفاء أسباب الحبس الاحتياطى، وسوء حالتها الصحية.

كانت جهات التحقيق المختصة جددت حبس المتهمة فى جلستها يوم 24 سبتمبر الماضى، وأمرت بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية.

وتواجه إسراء تهما فى عدة جرائم منها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون،الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
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مصر 365