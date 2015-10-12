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القبض على 4 عاطلين بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة بالإسماعيلية

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القبض على 4 عاطلين بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة بالإسماعيلية القبض على 4 عاطلين بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة بالإسماعيلية
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط الاقسام والمراكز القبض على 4 عاطلين بحوزتهم كميات كبيرة من البانجو والأقراص المخدرة والأفيون.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام ضباط مباحث الأقسام والمراكز بالاشتراك مع ضباط الإدارة، بالقبض على من كل من المدعو (م. م.ع ) 28 سنة عاطل مقيم الشهداء – دائرة قسم ثان الإسماعيلية وبحوزته عــــــــدد ( 500 ) قرص مخدر وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمدعو (أ. ح. م ) 26 سنة عاطل مقيم عرايشية – دائرة قسم ثان الإسماعيلية وبحوزته عدد ( 89 ) قرصا مخدرا ومبلغ مالى 450 جنيها وتليفون محمول وكذا سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمدعو (م. س.ع ) 21 سنة عاطل مقيم الشهداء - دائرة قسم ثان حال استقلاله دراجة نارية ( توك توك ) بدون لوحات معدنية وبحوزته عدد ( 4 ) لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى " 1 كيلو جرام " ومبلغ مالى 55 جنيها وتليفون محمول وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والدراجة النارية لنقل وترويج المواد المخدرة.

كما تم ضبط المدعو (س. س. ج ) 30 سنة عاطل مقيم الشيخ سليم – دائرة مركز القصاصين وبحوزته كمية من جوهر الأفيون المخدر وزنت حوالى " 5 جرامات " وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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مصر 365

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