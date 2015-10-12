حبس عاطل وربة منزل ضبط بحوزتهما بندقية خرطوش وهيروين بشبرا الخيمة

أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس النيابة بحبس "عاطل" و"ربة منزل" أربعة أيام على ذمة التحقيق بعدما تم ضبطهما وبحوزتهما بندقية خرطوش وكمية من الهيروين المخدر.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة يفيد القبض على كل من "زعيم س" 21 سنة عاطل و"حميدة ح" 22سنة ربة منزل وذلك أثناء ترددهما على دائرة القسم وبحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات من العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 240 جراما ومبلغ مالى 1200 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها.