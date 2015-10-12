أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس المتهمين بسرقة السبائك الذهبية من مصلحة سك العملة 15 يوما

Google+ Print
تجديد حبس المتهمين بسرقة السبائك الذهبية من مصلحة سك العملة 15 يوما تجديد حبس المتهمين بسرقة السبائك الذهبية من مصلحة سك العملة 15 يوما
جدد المستشار طارق درة، قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، منذ قليل، حبس المتهمين بسرقة السبائك الذهبية من مصلحة سك العملة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق فى القضية رقم 4646 إدارى الظاهر لسنة 2015، وهم كل من "وائل محمد فرج إبراهيم" وشقيقه "أسامة "و"عبد الرحمن محمد محمد بركات"، و"وليد ثابت عجيبة إسكندر"، و"فرحات ميخائيل حنا،" و"رامى فكرى شنودة".

وكان فريق من النيابة العامة باشر التحقيقات مع المتهمين الأول والثانى لمدة 10 ساعات، اعترف خلالها الأول بارتكاب الواقعة نافيا أى صلة لأخيه بالحادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365