تجديد حبس المتهمين بسرقة السبائك الذهبية من مصلحة سك العملة 15 يوما

جدد المستشار طارق درة، قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، منذ قليل، حبس المتهمين بسرقة السبائك الذهبية من مصلحة سك العملة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق فى القضية رقم 4646 إدارى الظاهر لسنة 2015، وهم كل من "وائل محمد فرج إبراهيم" وشقيقه "أسامة "و"عبد الرحمن محمد محمد بركات"، و"وليد ثابت عجيبة إسكندر"، و"فرحات ميخائيل حنا،" و"رامى فكرى شنودة".

وكان فريق من النيابة العامة باشر التحقيقات مع المتهمين الأول والثانى لمدة 10 ساعات، اعترف خلالها الأول بارتكاب الواقعة نافيا أى صلة لأخيه بالحادث.