رئيس لجنة ملتقى الشرق الأوسط: الحكومة تنفق كثيرا للحفاظ على بياناتها

>قال جمال عمران رئيس اللجنة المنظمة لملتلقى الشرق الأوسط لأمن المعلومات ومدير شركة بروميديا بالقاهرة، إن المؤتمر المنظم لحماية وأمن المعلومات لأول مرة ينظم بالقاهرة على مدار الـ 7 سنين الماضيين بالكويت والبحرين.

وأضاف عمران خلال ملتقى الشرق الأوسط لأمن المعلومات، اليوم أن ظاهرة القرصنة على المعلومات الخاصة بالمواقع التابعة للدولة متشعبة بين أمن الشبكات وإدارة الهوية والاختراق الإلكترونى والسايبرس سيكيورتى.

وأكد عمران أن ظاهرة القرصنة على المعلومات يمكن القضاء عليها بالتشريعات والقوانين التى تنظم السوشيل ميديا وتقدمها وزارة العدل، مؤكدا أن الجهات الحكومية بتصرف كتير عشان تقدر تحافظ على بيانات المواقع الخاصة بها".

وأضاف عمران أن بعض القراصنة يقتحمون بعض المواقع الخاصة بالدولة للسيطرة عليها، لافتا إلى أن الخبراء يستطيعون مواجهتهم بتطبيق التوصيات التى يخرج بها المؤتمر للقضاء على هذه الظاهرة.

وأشار، رئيس اللجنة المنظمة لملتلقى الشرق الأوسط لأمن المعلومات إلى أن آخر دراسة توصلت إليها الأبحاث فى الجانب الاقتصادى بالشركات التى تقدم برامج حماية كشفت عن بيع برامج بـ 75 مليارا لافتا إلى أنه كلما زاد عدد البرامج زادت القرصنة.