تأجيل نظر حبس إسراء الطويل إلى الغد لورود التقارير الطبية

أجلت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، نظر تجديد حبس المصورة الصحفية إسراء الطويل،على خلفية اتهامها فى القضية رقم 485 أمن دولة عليا لسنة 2014 بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لباكر لحين ورود التقارير الطبية الخاصة بالمتهمة من مستشفي سجن القناطر.

كانت جهات التحقيق المختصة جددت حبس المتهمة فى جلستها يوم 24 سبتمبر الماضى، وأمرت بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية.

وتواجه إسراء تهما فى عدة جرائم منها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.

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