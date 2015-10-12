أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل نظر حبس إسراء الطويل إلى الغد لورود التقارير الطبية

Google+ Print
تأجيل نظر حبس إسراء الطويل إلى الغد لورود التقارير الطبية تأجيل نظر حبس إسراء الطويل إلى الغد لورود التقارير الطبية
أجلت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، نظر تجديد حبس المصورة الصحفية إسراء الطويل،على خلفية اتهامها فى القضية رقم 485 أمن دولة عليا لسنة 2014 بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لباكر لحين ورود التقارير الطبية الخاصة بالمتهمة من مستشفي سجن القناطر.

كانت جهات التحقيق المختصة جددت حبس المتهمة فى جلستها يوم 24 سبتمبر الماضى، وأمرت بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية.

وتواجه إسراء تهما فى عدة جرائم منها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365