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«السنافر» بأوبرا مست لأول مرة في نوفمبر

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«السنافر» بأوبرا مست لأول مرة في نوفمبر «السنافر» بأوبرا مست لأول مرة في نوفمبر

” السنافر”

تشهد العاصمة المصرية القاهرة خلال شهر نوفمبر القادم ولمدة أربعة أيام، في الفترة من 5 لـ 8 من الشهر نفسه بقاعة أوبرا مست بجامعة الدولية بأكتوبر، وللمرة الاولى بها العرض العالمي ” SMURFS “”السنافر” والمأخوذ عن الفيلم الشهير الذي يحمل الاسم نفسه.
> وتنظم العرض شركة “فن فاكتوري” المتخصصة في تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية الكبرى ونظمت من قبل عرض”صوت الموسيقى” الذي لاقى نجاحا ساحقا منذ عدة اشهر في مصر.
> وستكون العروض كالتالي الخميس ٥ نوفمبر: عرض الساعة ١٠:٣٠ صباحآ و عرض ٦:٣٠ مساء، الجمعة ٦ نوفمبر: عرض الساعة ١٠ صباحآ و عرض ٣ مساء و عرض ٧ مساءآ .
> السبت ٧ نوفمبر: عرض الساعة ١١ صباحآ و عرض ٣:٣٠ مساء و عرض ٦:٣٠ مساء،الآحد ٨ نوفمبر: عرض الساعة ١٠:٣٠ صباحآ و عرض ٦:٣٠ مساءآ.

وكلمة السنافر هي جمع سنفور (بالفرنسية: Les Schtroumpfs) ، (بالإنجليزية: The Smurfs)، وهي شخصيات خيالية صغيرة الحجم، زرقاء اللون، وتعيش في الغابة، ابتكرها الرسام البلجيكي بيير كوليفورد (Pierre Culliford) المعروف باسم بييو، أُلفت حول السنافر الكثير من أفلام الرسوم المتحركة لتعرض في التلفزيون.

تمثل عائلة السنافر الكثير من الشخصيات مختلفة الطباع، فهناك بابا سنفور وسنفور الحالم وسنفور القوي وسنفور المفكر (أبو نظارة) وسنفور الأكول وسنفور الغضبان وسنفور الكسول وسنفور الشاعر وسنفور الرسام وسنفور المازح وسنفور الموسيقي العازف وسنفور العبقري وسنفور المغرور وسنفور المزارع وسنفور المغامر وسنفور الطفل وسنفورة الجميلة.
> وللسنافر عدو كريه هو شرشبيل الشرير وقطه الأحمر المشاكس “هرهور” Azreal اللذان يعيشان في القلعة المهجورة. بهذه الشخصيات المحببة يتم عكس قيم مميزة للأطفال.
> كان أول ظهور لهم في يوم 23 أكتوبر من عام 1958، ضمن قصة “جوهان (جون) وبيويت” (Johan & Peewit) في مجلة “لو جيرنال دي سبيرو” (Le Journal de Spirou) الفرنسية، ، وبعد فترة قصيرة أصبحت قصص السنافر متداولة بين كل الناس، وحققت قفزة أخرى عندما قام مايكل ليجراند (Michel Legrand) بكتابة قصة الفلم “السنافر والمزمار السحري” الذي قدم ضمن نسق موسيقي القصة، ثم تلى بعد ذلك ظهور لقصص السنافر في هولندا عبر المغني هولندي الأصل فادر أبراهام (Vader Abraham)، ثم انتشرت قصص السنافر في جميع أنحاء العالم، وما تزال حتى اليوم محبوبة من جميع الناس.

وبث أول فيلم عام 1965 في بلجيكا و قد أنتج فيلم اخير لهم في 2011 اسمه smurfs”، وفي عام 1981 انتج مسلسل امريكي يحمل الاسم نفسه وبث في حوالي 256 حلقة، وحوى اجمالا 421 قصة، وكانت مدة عرض كل حلقة 22 دقيقة، تمت دبلجة المسلسل للغات عدة بينها اللغة العربية .

 

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