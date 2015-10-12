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بالصور.. إصابة 20 فلسطينيا فى مواجهات مع الاحتلال بنابلس ورام الله وبيت لحم

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بالصور.. إصابة 20 فلسطينيا فى مواجهات مع الاحتلال بنابلس ورام الله وبيت لحم بالصور.. إصابة 20 فلسطينيا فى مواجهات مع الاحتلال بنابلس ورام الله وبيت لحم
أصيب 18 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى اليوم الإثنين خلال مواجهات اندلعت على حاجز حوارة جنوب نابلس.
>اليوم السابع -10 -2015

وقال مدير الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر الفلسطينى فى نابلس عبدالحليم جعافرة، إن 18 فلسطينيا على الأقل أصيبوا بالرصاص الحى خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت على الحاجز.. مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفيات لتلقى العلاج.

وفى رام الله، أصيب شاب بجروح بالرصاص المطاطى خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى التى اقتحمت بلدة نعلين شمال شرق المدينة.
>اليوم السابع -10 -2015

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى التى اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص المطاطى وقنابل الغاز والصوت تجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة شاب بجروح.. مشيرا إلى أن قوات الاحتلال قامت باعتقال الطفل فايز رعد فايز (14 عاما).

وفى بيت لحم، أصيب شاب بعيار معدني، وعدد آخر بالاختناق، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى على المدخل الشمالى للمدينة.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر ببيت لحم محمد عوض بأن مواجهات اندلعت فى محيط مسجد بلال بن رباح بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلى التى أطلقت الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار معدنى مغلف بالمطاط فى القدم، وعدد من الشبان بحالات اختناق وإغماء، عولجت ميدانيا، ولا تزال المواجهات مستمرة حتى الآن.
>اليوم السابع -10 -2015

من ناحية أخرى أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى مساء اليوم "الإثنين " خلال اقتحام العشرات للشريط الحدودى الفاصل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن العشرات من الشبان الفلسطينيين اجتازوا الشريط الحدودى مع إسرائيل شرق مخيم البريج، ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة والتى وردت بإطلاق النار وقنابل الغاز تجاههم مما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص.

وأضافت أن قوات الاحتلال طاردت الشبان المقتحمين للشريط الحدودى بالكلاب البوليسية حتى عودتهم إلى داخل قطاع غزة، وكان المئات من الفلسطينيين قد تمكنوا أمس الأول من اجتياز الشريط الحدودى شرق مخيم البريج بعد تمكنهم من قطع السلك الشائك، حيث اعتقلت قوات الاحتلال أربعة منهم ، فيما تمكن الآخرون من العودة بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار تجاههم بشكل كثيف.

فى سياق متصل،نفت وزارة الداخلية فى قطاع غزة - التى تديرها حركة حماس - ما تردد حول منع المواطنين من الوصول إلى المناطق الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل.

وصرح المتحدث باسم الوزارة إياد البزم بأنه لا صحة لما ورد فى وثيقة "مزورة " منسوبة لوكيل وزارة الداخلية حول منع المواطنين من الوصول قرب المناطق الحدودية ، مشيرا إلى أن الواقع الميدانى يؤكد عدم صحتها.

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