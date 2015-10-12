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' بيل مختلف عن رونالدو.. وهو لا يرغب في لقب أفضل عارض للأزياء '

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' بيل مختلف عن رونالدو.. وهو لا يرغب في لقب أفضل عارض للأزياء ' ' بيل مختلف عن رونالدو.. وهو لا يرغب في لقب أفضل عارض للأزياء '

قال جونثان بارنيت وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد إن لاعبه مختلف تماما عن كريستيانو رونالدو ماكينة أهداف الميرنجي.

بيل خرج من موسم صعب في 2014-2015 وتم انتقاده بأنه لا يتعاون مع رونالدو كثيرا.

وعقب بارنيت عن ذلك "العلاقة بين الثنائي جيدة جدا. رونالدو وبيل لا يتنزهان معا ولا يتناولا الطعام مع بعضهما لكن هذا لا يعني أن العلاقة غير جيدة".

وأفصح "العلاقة بين الطرفين ممتازة. جاريث بيل شخصية هادئة وصموت. هما شخصيتان مختلفتان تماما".

واستدرك "ربما على بيل أن يتعلم من رونالدو، ربما لا يمنع أن عليهما الاندماج أكثر".

ودافع وكيل بيل عن لاعبه، مفصحا "جاريث رائع في أرض الملعب. وصدقوني لا توجد أي خلافات بينه وأي شخص".

وأتم "ولا أظن أن بيل يرغب في أن يكون أفضل عارض أزياء في العالم أو أفضل عارض للملابس الداخلية في العالم".

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فيديو اليوم السابع