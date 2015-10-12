غدا..اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث التصعيد الإسرائيلى بفلسطين

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اجتماعا طارئا غدا، الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بناء على طلب من دولة فلسطين تقدمت به أمس الأحد، وأيدته جميع الدول الأعضاء.

وقال السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى تصريحات صحفية سابقة، إن الاجتماع مخصص لمناقشة واتخاذ الإجراءات الكفيلة حيال ما تشهده كل الأرجاء دولة فلسطين المحتلة فى الوقت الراهن من عدوان إسرائيلى متواصل ومتصاعد على الشعب الفلسطينى الأعزل.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضًا الخطوات العربية الواجب اتخاذها تجاه ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات غير مسبوقة بحق المقدسات في القدس والمسجد الأقصى، وعمليات التدنيس من قبل المتطرفين الإسرائيليين فى المسجد الأقصى تحت حماية سلطات الاحتلال.

ومن جانبه قال مهند العكلوك نائب المندوب الدائم لدولة فلسطين فى جامعة الدول العربية، إن الدورة الطارئة غير العادية لمجلس الجامعة سوف تتناول موضوع سبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى وفق القانون الدولى والإنسانى والتى طالب بها الرئيس محمود عباس منذ فترة، وحماية المقدسات فى مدينة القدس الشريف، خاصة المسجد الأقصى، ودعم إجراءات دولة فلسطين إزاء عدم التزام إسرائيل فى الاتفاقيات الموقعة.

وأضاف فى تصريحات له اليوم عقب تقديم دولة فلسطين هذا الطلب، أن التحدى الآن هو كيفية ترجمة قرارات الجامعة العربية إلى إجراءات عملية للجم الإحتلال الإسرائيلى وحماية المسجد الأقصى.