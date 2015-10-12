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رئيس وزراء فرنسا يصل إلى الرياض يرافقه وزيرا الخارجية والدفاع

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رئيس وزراء فرنسا يصل إلى الرياض يرافقه وزيرا الخارجية والدفاع رئيس وزراء فرنسا يصل إلى الرياض يرافقه وزيرا الخارجية والدفاع
وصل إلى الرياض مساء اليوم رئيس وزراء فرنسا ايمانويل فالس فى زيارة للسعودية، وكان فى مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ويضم الوفد الرسمى المرافق لرئيس وزراء فرنسا ، وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية لوران فابيوس ووزير الدفاع جان إيف لودريان.

يذكر أن هى المحطة الأخيرة من الجولة التى بدأها رئيس وزراء فرنسا بالمنطقة واستهلها بزيارة حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ثم توجه الى الاردن وسيختتمها بزيارته للسعودية.
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مصر 365

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