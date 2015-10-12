إنشاء 30 محطة تنقية مياه بالوادى الجديد بتكلفة 150 مليون جنيه

أكد اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد،، أن المحافظة تستعد لإنشاء 30 محطة تنقية مياه جديدة على مستوى قرى ومدن المحافظة، بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه.

وأضاف "عشماوى"، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن تستكمل أعمال صيانة 20 محطة أخرى، حيث تصل تكلفة إنشاء المحطة الواحدة إلى 4 ملايين جنيه، كما تصل تكلفة أعمال رفع كفاءة المحطات إلى 1,5 مليون جنيه لكل محطة، والتى تم تحديدها فى المناطق المحرومة والنائية.

واوضح عشماوى أن أعمال انشاء المحطات الجديدة سوف تنتهى خلال عام من بدء الانشاء وذلك فى اطار توفير الخدمات الحيوية للمواطنين وخاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.