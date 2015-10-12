أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إنشاء 30 محطة تنقية مياه بالوادى الجديد بتكلفة 150 مليون جنيه

Google+ Print
إنشاء 30 محطة تنقية مياه بالوادى الجديد بتكلفة 150 مليون جنيه إنشاء 30 محطة تنقية مياه بالوادى الجديد بتكلفة 150 مليون جنيه
أكد اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد،، أن المحافظة تستعد لإنشاء 30 محطة تنقية مياه جديدة على مستوى قرى ومدن المحافظة، بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه.

وأضاف "عشماوى"، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن تستكمل أعمال صيانة 20 محطة أخرى، حيث تصل تكلفة إنشاء المحطة الواحدة إلى 4 ملايين جنيه، كما تصل تكلفة أعمال رفع كفاءة المحطات إلى 1,5 مليون جنيه لكل محطة، والتى تم تحديدها فى المناطق المحرومة والنائية.

واوضح عشماوى أن أعمال انشاء المحطات الجديدة سوف تنتهى خلال عام من بدء الانشاء وذلك فى اطار توفير الخدمات الحيوية للمواطنين وخاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365