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أهالى أولاد صقر يشكون نقص مدرسى اللغة العربية والرياضيات لمحافظ الشرقية

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أهالى أولاد صقر يشكون نقص مدرسى اللغة العربية والرياضيات لمحافظ الشرقية أهالى أولاد صقر يشكون نقص مدرسى اللغة العربية والرياضيات لمحافظ الشرقية
تلقى الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، عددًا من شكاوى المواطنين، خلال زيارته اليوم لمركزى أولاد صقر وكفر صقر، تمثلت فى عدم وجود مدرس لغة عربية ورياضيات بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة سمير الإعدادية بحانوت، وكلف وكيل الوزارة تليفونيًا بتدبير العجز فورًا، كما اشتكى المواطنون من عدم استكمال الإنشاءات بمدرسة سمير الابتدائية بسبب تعدى أحد المواطنين على 4 أمتار من الشارع أمام المدرسة، وكلف المحافظ إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بفحص أسباب الشكوى وعرض تقرير فورى حتى يتمكن المقاول من استئناف أعمال الإنشاءات بالمدرسة.

شدد المحافظ، خلال جولته، على رئيس مدينة أولاد صقر بضرورة تكثيف حملات الإزالة والإشغالات والمرافق لإزالة ورفع كافة التعديات، خاصة المقامة على أرض أحد مراكز الشباب بأولاد صقر فورًا بالتنسيق مع الشرطة.

وفى قرية كفر حماد قرر تغيير مسئول الحضور والانصراف بالوحدة الصحية، واستمع لمطالب العاملين بتنجيل ملعب مركز الشباب ليكون متنفسًا لأهالى وشباب القرية، وكلف رئيس الوحدة المحلية بحانوت تشكيل حملة إزالة ضخمة لرفع كافة الإشغالات، خاصة الأكشاك المقامة أمام مدرستى كفر حماد الابتدائية والإعدادية والتى تمثل خطرًا على أرواح الطلاب.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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