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طلاب 22 جامعة يلتقون فى الملتقى التنموى الأول بالمنوفية

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طلاب 22 جامعة يلتقون فى الملتقى التنموى الأول بالمنوفية طلاب 22 جامعة يلتقون فى الملتقى التنموى الأول بالمنوفية
تستمر على أرض جامعة المنوفية فعاليات الملتقى التنموى الأول لطلاب الجامعات المصرية فى الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية.

وصرح الدكتور عادل السيد مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن الملتقى يشارك فيه أكثر من 200 طالب وطالبة يمثلون 22 جامعة مصرية تحت عنوان: "دور الجامعة نحو تنمية متكاملة للشباب لخدمة المجتمع" ويحاضر فيه نخبة من الأساتذة من الجامعات المصرية".

وأضاف نائب رئيس الجامعة بأن الملتقى يناقش على مدار الأيام الخمسة محاور هامة ورئيسية تصب جميعها فى بناء شخصية سوية وتأهيل الشباب للقيادة وتعديل الاتجاهات السلبية للوقاية من التطرف الفكري والعقائدى لمواجهة التحديات والمستجدات فى بناء مستقبل الثورة.

كما تضمنت كلمة نائب رئيس الجامعة فى افتتاح الملتقى دعوة الطلاب للوقوف صفاً واحداً وراء الدولة المصرية والأخذ بأسباب العلم من أجل النجاح والتفوق، وعدم الإنسياق وراء الدعوات المتطرفة التى تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن تحت شعار الدين والفتاوى التحريضية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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