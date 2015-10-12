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محافظ الدقهلية يناقش تنفيذ محطة للصرف الصناعى بجمصة للتخلص من مخلفات المصانع

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محافظ الدقهلية يناقش تنفيذ محطة للصرف الصناعى بجمصة للتخلص من مخلفات المصانع محافظ الدقهلية يناقش تنفيذ محطة للصرف الصناعى بجمصة للتخلص من مخلفات المصانع
التقى حسام الدين أمام محافظ الدقهلية، ممثلى شركة قها للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بحضور اللواء أحمد صالح الادكاوى وكيل أول الوزارة السكرتير العام وهناء عبد العزيز وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة عملية تنفيذ محطة للصرف الصناعى بالمنطقة الصناعية بجمصة بطاقة استيعابية 7200م3/ يوم وذلك بهدف التخلص الآمن من مخلفات المصانع وتكرير المياه وتحويلها إلى مياه صالحة للاستخدام فى أغراض أخرى لخدمة المنطقة.

وأكد المحافظ على سرعة إعداد مذكرة وافية بشأن المشروع وعرضها على لمخاطبة وزير الصناعة فى هذا الشأن.

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مصر 365