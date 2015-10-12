جامعة المنصورة توقع برتوكول تعاون مع المجلس القومى للمرأة بالدقهلية

وقع الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، والدكتورة فرحة الشناوى رئيس فرع المجلس القومى للمرأة بالدقهلية، برتوكول تعاون بين الجامعة والمجلس القومى للمرأة بالدقهلية.

ويهدف التعاون إلى تفعيل التعاون بين الجانبين وإثراء البحث العلمى والتدريب الطلابى وإقامة دورات للارتقاء بالمستوى العلمى وإجراء البحوث العلمية والخدمية المتعلقة بتلوث البيئة وإجراء الدراسات الفنية وتقييم الأثر البيئى وزيادة المعامل المتخصصة.

وضع البرامج التخصصية التى تخدم قطاع المرأة والمجتمع وآليات تنفيذ هذه البرامج، وكذلك

>دراسة المشروعات المستقبلية الخاصة بالمرأة، وبحث أفضل السبل لتحقيقها بما يحقق للجامعة دورها فى خدمة المجتمع.