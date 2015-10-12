توفير 21 مكبسا لقش الأرز بقيمة إيجارية 100 جنيه للفدان بدمياط

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أنه تم توفير 21 مكبسا لقش الأرز بالوحدات المحلية بمركز فارسكور وكفر سعد والزرقا، ليتم طرحها للإيجار بمتوسط قيمة إيجارية للمكبس 100 جنيه للفدان، بخلاف مكابس الأهالى التى تعمل فى جمع وكبس قش الأرز وعددها 65 مكبساً.

وأكد المحافظ فى تصريحات صحفية له اليوم الاثنين أن هذه المكابس تسهم فى خطة تدوير قش الأرز حيث يتم استخدامه فى عمل أعلاف غير تقليدية وأسمدة واستخدامات أخرى كما تسهم فى القضاء على حرق قش الأرز بنطاق المحافظة، موضحاً أنه تم التشديد على تنفيذ القرار 866 لسنة 2015 بحظر حرق قش الأرز نهائياً وعلى إدارات البيئة تحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ الاجراءات القانونية المقررة بأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 فى حال ارتكاب المخالفة.

كما أصدر المحافظ قرارا بغلق 35 مكمورة فحم بنطاق المحافظة، وجارى اتخاذ إجراءات الغلق طبقاً للقرار رقم 866 لسنة 2015 بشأن وقف كافة الأنشطة الصناعية الصغيرة والمتوسطة التى ينتج عنها ملوثات الهواء التى تسبب ظاهرة السحابة السوداء والمتمثلة فى مكامير الفحم وغيرها مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيالها.