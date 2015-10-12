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ضبط مصانع مخالفة فى حملة أمنية لمباحث تموين الإسماعيلية

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ضبط مصانع مخالفة فى حملة أمنية لمباحث تموين الإسماعيلية ضبط مصانع مخالفة فى حملة أمنية لمباحث تموين الإسماعيلية
شنت مباحث بالإسماعيلية حملة أمنية وتفتيشية استهدفت مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية، وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام العقيد ولاء رضوان والقوة المرافقة له بضبط كل من المدعو (ع. أ.س ) 42 سنة مدير مسئول عن مصنع ثلج بحوزته 44 شيكارة ملح سياحات بلغت حوالى ( 3 أطنان ) لاستخدامها فى تصنيع مياه الثلج غير الصالح للاستهلاك الآدمى نظراً لخطورتها على صحة المواطنين والمدعو (ا. ا.ح ) 28 سنة مسئول عن مخزن أسمنت وحديد المسلح لعدم إعلانه عن الأسمنت والحديد المسلح وتم ضبط 15 طن أسمنت، وكذلك 10 أطنان حديد والمدعو (ح. ع. أ ) 32 سنة مسئول عن محل ملابس لحيازته ملابس مستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية بدون مستندات ومجهولة المصدر بلغت حوالى ( ربع طن).

والمدعو (ا. ع. أ ) 25 سنة مسئول عن مخزن بحوزته ملابس مستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية بدون مستندات ومجهولة المصدر بلغت حوالى ( نصف طن) والمدعو (ا. ح. س) 39 سنة مسئول عن محل حدايد وبويات وأدوات لعرضه داخل المحل كمية تقدر ( ربع طن) بويات داخل عبوات مختلفة الأوزان ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستعمال، كما تمكنت الحملة من تحرير ( 3 ) محضر عدم حمل شهادة صحية.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365

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