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مصر خارج «الأوسكار» بسبب خطأ نقابة المهن السينمائية

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مصر خارج «الأوسكار» بسبب خطأ نقابة المهن السينمائية مصر خارج «الأوسكار» بسبب خطأ نقابة المهن السينمائية

نور الشريف وامير بكواليس بتوقيت القاهرة

قال الناقد الفني، طارق الشناوي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء «ONA»، إن لن تشارك بفيلم «بتوقيت القاهرة» في المنافسة على أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، بسبب تأخر إرسال الترشيح من قبل نقابة المهن السينمائية.

وأضاف  -عضو اللجنة التي تم تشكيلها من قبل نقابة السينمائيين لاختيار فيلم يمثل مصر في الأوسكار-: نشرت إدارة الأوسكار عبر الموقع الرسمي لها،  قائمة تضم 81 فيلمًا منافسًا جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وفوجئت أنه ليس من بينهم الفيلم المصري، فأخبرت النقيب بذلك، إلا أنه أكد لي أن النقابة لم تتأخر في إرسال الترشيح.

وذكر «الشناوي»، إن الشركة المنتجة للفيلم تجري محاولاتها للتواصل مع إدارة الأوسكار، في محاولة أخيرة لاشتراك الفيلم.

«بتوقيت القاهرة» بطولة الفنان الراحل نور الشريف، سمير صبري، ميرفت أمين، وإخراج أمير رمسيس.

كتب:  محمد  الموجي

 

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