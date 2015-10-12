إجراء أول عملية استئصال الرحم بالمنظار فى الصعيد بالتعاون مع الوفد الهولندي

أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، صباح اليوم، عن نجاح القافلة الهولندية بالتعاون مع أطباء المستشفى الجامعي بقنا، حيث تم إجراء أربع عمليات قلب مفتوح منذ أمس لحالات من مراكز محافظة قنا الحالة الأولى لمريض يبلغ من العمر 14 عامًا من قنا، وأخرى لسيدة من قرية أبنود تبلغ من العمر 58 عامًا وسيدة أخرى من نجع حمادي والرابعة من قوص وتبلع من العمر 50 عامًا.

وقال الدكتور كرم مسلم مدير عام المستشفيات الجامعية، إن قسم النساء والتوليد بالتعاون مع الأطباء الهولنديين نجح في إجراء أول عملية استئصال للرحم من خلال المنظار الجراحي، وهي عملية نادرة تجرى لأول مرة بصعيد مصر.

وأضاف الدكتور حسام الدين إسماعيل رئيس قسم القسطرة القلبية بالمستشفى الجامعي أنه تم إجراء 10 عمليات قسطرة قلبية من أبناء محافظة قنا بالتعاون مع الوفد الهولندي، مشيرًا إلى أن هناك حالات مماثلة يوم الخميس القادم.